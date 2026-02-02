Két jármű összeütközött, négy jármű pedig az árokban kötött ki a hétfő reggeli havazás miatt

A Katasztrófavédelem a folyamatosan frissülő, interaktív eseménytérképen számolt be arról, hol és milyen jellegű forgalmi fennakadásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.
- Kaba közelében forgalomkorlátozásra kell számítani.
- Maglód határában tűzoltói beavatkozásra van szükség.
- Hajdúböszörmény és Debrecen között is forgalmi akadály van.
- Debrecen és Hajdúhadház között is félpályán halad a forgalom.
- Hódmezővásárhely pedig térségében teljes szélességében lezárták az utat.
Kaba közelében a 193. kilométernél sodródott árokba egy személyautó a 4-es főúton. A püspökladányi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, azonban az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Árokba csapódott és az oldalára borult egy nyerges vontató a 31-es főúton, Maglód határában, a Határ utcánál. A műtrágyát szállító jármű akadályozza a forgalmat, és rakományának egy része az útra borult. A monori hivatásos és a gyömrői önkéntes tűzoltók áramtalanítják a kamiont. Az érintett útszakaszion félpályán halad a forgalom.
Ugyancsak az árokba sodródott, valamint felborult egy személygépjármű a 35-ös főúton, Hajdúböszörmény és Debrecen között, a 69-es kilométerszelvénynél, az autóban egy ember utazott. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínre mentő is érkezett, az érintett útszakaszon forgalmi akadály van. Árokba csúszott egy személygépkocsi a 354-es főúton, Debrecen és Hajdúhadház között, az autóban csak a sofőr utazott. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett, az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Összeütközött két személygépkocsi a 47-es főúton, Hódmezővásárhely térségében, a 204-es kilométerszelvénynél. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)