Két jármű összeütközött, négy jármű pedig az árokban kötött ki a hétfő reggeli havazás miatt

Hódmezővásárhelynél két személyautó ütközött össze, valamint négy jármű is az árokba hajtott a hétfő reggeli havazás miatt – közölte a Katasztrófavédelem.

A Katasztrófavédelem a folyamatosan frissülő, interaktív eseménytérképen számolt be arról, hol és milyen jellegű forgalmi fennakadásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.

Kaba közelében forgalomkorlátozásra kell számítani.

Maglód határában tűzoltói beavatkozásra van szükség.

Hajdúböszörmény és Debrecen között is forgalmi akadály van.

Debrecen és Hajdúhadház között is félpályán halad a forgalom.

Hódmezővásárhely pedig térségében teljes szélességében lezárták az utat.

Kaba közelében a 193. kilométernél sodródott árokba egy személyautó a 4-es főúton. A püspökladányi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, azonban az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. Árokba csapódott és az oldalára borult egy nyerges vontató a 31-es főúton, Maglód határában, a Határ utcánál. A műtrágyát szállító jármű akadályozza a forgalmat, és rakományának egy része az útra borult. A monori hivatásos és a gyömrői önkéntes tűzoltók áramtalanítják a kamiont. Az érintett útszakaszion félpályán halad a forgalom.

Ugyancsak az árokba sodródott, valamint felborult egy személygépjármű a 35-ös főúton, Hajdúböszörmény és Debrecen között, a 69-es kilométerszelvénynél, az autóban egy ember utazott. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínre mentő is érkezett, az érintett útszakaszon forgalmi akadály van. Árokba csúszott egy személygépkocsi a 354-es főúton, Debrecen és Hajdúhadház között, az autóban csak a sofőr utazott. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett, az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Összeütközött két személygépkocsi a 47-es főúton, Hódmezővásárhely térségében, a 204-es kilométerszelvénynél. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett, az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)