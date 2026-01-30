Vádat emeltek egy férfi ellen, aki több késszúrással megölte az édesapját

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki több késszúrással megölte édesapját.

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a Szentendréhez közeli településen élő férfi – a bűnügy vádlottja – tizennyolc éves korától édesapjával, a sértettel élt együtt.

A vádlott nem dolgozott, apja tartotta el, de a férfi és az apja közötti kapcsolat szeretetteljes volt – tették hozzá.

A férfi és az apja 2024 áprilisában egy baráti társaságban együtt ünnepelték a sértett születésnapját. Másnap, amikor a vádlott felébredt, magához vett egy közel 15 centiméter pengehosszúságú kést és a nappaliba ment, ahol több mint tíz alkalommal, közepes erővel nyakon és mellkason szúrta az apját, majd bejelentést tett a segélyhívón, hogy küldjenek segítséget.

Az apa a kórházba szállítását követően elhunyt – írták.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit emberölés bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)