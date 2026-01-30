Több mint 2,5 kilogramm marihuánát találtak egy kecskeméti dílernél

Több mint 2,5 kilogrammnyi marihuánát találtak egy kecskeméti kábítószer-terjesztőnél – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a kecskeméti rendőrök egy park közelében igazoltattak három férfit, átvizsgálták a ruházatukat és a táskáikat, és egyiküknél 34 gramm droggyanús növényi törmeléket találtak.

A rendőrök kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 32 éves férfit, az illegális anyagot pedig lefoglalták. Később kiderült, hogy a marihuánát egy kecskeméti férfitól vásárolta.

A rendőrök átkutatták a díler lakását, ahol négy ládában és egy virágcserépben szárított, kábítószergyanús növényi anyagot találtak, összesen 2567 grammot; a gyorsteszt THC-re pozitív eredményt mutatott.

A 41 éves férfit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették – áll a közleményben.

