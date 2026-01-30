Gyerekjátéknak álcázták a több mint 100 millió forint értékű drogot, így próbálták Hollandiából behozni Magyarországra

Több mint 100 millió forint értékű, Hollandiából rendelt kábítószert foglaltak le a rendőrök Hajdú-Bihar vármegyében – közölte a vármegye rendőr-főkapitánysága a police.hu oldalon pénteken.

Tájékoztatásuk szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei tettek bejelentést kedd délután arról, hogy egy debreceni logisztikai központban a kábítószer-kereső kutyájuk jelzést adott egy Hollandiából érkezett küldeményre.

A bűnügyesek a gyerekjátékdobozok felbontása után több mint 12 kilogramm droggyanús anyagot találtak, amiben a gyorsteszt kristályt és kokaint mutatott ki. Az anyag lefoglalásával a rendőrök több mint 25 ezer adag kábítószer forgalomba kerülését akadályozták meg, melynek feketepiaci értéke meghaladja a 106 millió forintot.

A rendőrök a közelben igazoltattak egy berettyóújfalui lakost, aki a futár szerepét látta el: a gyanú szerint a sofőr korábban megegyezett egy másik férfivel, hogy ő fogja neki elvinni a külföldről rendelt csomagot, de aznap délután mindkettőjüket elfogták.

A 34 és 41 éves férfit őrizetbe vették és jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt folytatnak eljárást velük szemben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: police.hu)