Bombariadó volt több iskolában Hajdú-Bihar vármegyében

Bombariadót rendeltek el péntek reggel több Hajdú-Bihar vármegyei iskolában is–- tudta meg a Hajdú Online. Információik szerint Hajdúdorog és Debrecen iskolái érintettek. A rendőrség közleményt adott ki a történtekről.

A vármegyei lap közölte, hogy többek között a debreceni Szent József Általános Iskola előtt is rendőrök és mentők jelentek meg. Információik szerint a diákokat hazaküldték.

Hajdúdorogon és Berettyóújfaluban is hasonló események játszódtak le. Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere a Facebookon azt írta, hogy a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központban bombariadót rendeltek el, mert az intézménybe fenyegető elektronikus levél érkezett. „Az általános és középiskola kiürítése azonnal megtörtént. A szülők értesítést kaptak, a gyermekek elhelyezése szervezetten, biztonságos körülmények között zajlik. Az érintett épületek átvizsgálása a hatályos protokoll szerint folyamatban van. Az intézménnyel együttműködve – amennyiben indokolt – az önkormányzat gondoskodik az érintettek elhelyezéséről” – tette hozzá a polgármester.

Mindeközben a BerettyóHír híroldal a délelőtti órákban arról számolt be, hogy Berettyóújfaluban, az Arany János Gimnáziumban is bombariadó volt. A portál úgy értesült, hogy a hatóságok már megkezdték az épület átvizsgálását, a tanulók és a pedagógusok pedig a művelődési házban várják, hogy visszatérhessenek az iskolába.

Közleményt adott ki a rendőrség, terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt nyomoznak

A Hajdú Online szerint a rendőrség egy közleménnyel válaszolt a kérdéseikre, amelyben megerősítették: a jelenlegi adatok szerint valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe.

A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, az épületeket átvizsgálják – tették hozzá.

Úgy tudni, hogy az egyenruhások ez idáig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

Kárpátalján is bombariadók voltak

Bár egyelőre nem világos, hogy véletlen egybeesés-e, de

péntek reggel Kárpátalja több iskolájában, óvodájában is bombariadót rendeltek el.

A Kárpát.in.ua híroldal beszámolója szerint Beregszász összes iskolájában, valamint a beregszászi kistérség több oktatási intézményében is elrendelték a riadót. Az érintett iskolák, óvodák mindegyike külön-külön kapott e-mailes fenyegetést állítólagos robbanószerkezetről – írták, hozzátéve: a legtöbb iskolából biztonsági okokból hazaengedték a gyermekeket, az épületeket kiürítették.

Megjegyezték azt is, hogy nem ez az első hasonló eset a közelmúltból, ugyanis néhány nappal ezelőtt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen is bombariadó volt, amelyről később kiderült, hogy hamis bejelentésen alapult.

Kiemelt kép forrása: Haon.hu