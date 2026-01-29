Műsorújság
Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli autókat találtak egy nyírségi faluban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.29. 10:37

Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli Porschét, Mercedest, Audit és több mint ezer liter pezsgőt találtak egy nyírségi faluban a pénzügyőrök – ezt csütörtökön tudatta közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-t.

A pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak egy nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy ott illegális jövedéki termék található. A járőrök az udvaron és a garázsban 19 rendszám nélküli autót, köztük Audit, Ladát, Mercedest, Volkswagent, Porschét – találtak. A Porsche kapcsán felmerült a gyanú, hogy lopásból származhat.

A pince átvizsgálásakor 1340 üveg pezsgő került elő, amelynek eredetét az ingatlan tulajdonosa nem tudta hitelt érdemlően igazolni. A pénzügyőrök a több mint ezer liter alkoholt lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak, a járművekről pedig értesítették a rendőrséget

– közölte a vámhivatal.

