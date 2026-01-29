Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli autókat találtak egy nyírségi faluban

A pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak egy nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy ott illegális jövedéki termék található. A járőrök az udvaron és a garázsban 19 rendszám nélküli autót, köztük Audit, Ladát, Mercedest, Volkswagent, Porschét – találtak. A Porsche kapcsán felmerült a gyanú, hogy lopásból származhat.
Kapcsolódó tartalom
A pince átvizsgálásakor 1340 üveg pezsgő került elő, amelynek eredetét az ingatlan tulajdonosa nem tudta hitelt érdemlően igazolni. A pénzügyőrök a több mint ezer liter alkoholt lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak, a járművekről pedig értesítették a rendőrséget
– közölte a vámhivatal.
A kiemelt kép illusztráció.