Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli autókat találtak egy nyírségi faluban

Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli Porschét, Mercedest, Audit és több mint ezer liter pezsgőt találtak egy nyírségi faluban a pénzügyőrök – ezt csütörtökön tudatta közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-t.

A pénzügyőrök váratlan ellenőrzést tartottak egy nyírségi község egyik magánlakásában, miután felmerült a gyanú, hogy ott illegális jövedéki termék található. A járőrök az udvaron és a garázsban 19 rendszám nélküli autót, köztük Audit, Ladát, Mercedest, Volkswagent, Porschét – találtak. A Porsche kapcsán felmerült a gyanú, hogy lopásból származhat. Kapcsolódó tartalom Több mint 332 kilogramm dohányt találtak egy nyírségi házban – közölte a NAV A pénzügyőrök a több mint 46 millió forint értékű vágott, fogyasztási dohányt lefoglalták. A pince átvizsgálásakor 1340 üveg pezsgő került elő, amelynek eredetét az ingatlan tulajdonosa nem tudta hitelt érdemlően igazolni. A pénzügyőrök a több mint ezer liter alkoholt lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak, a járművekről pedig értesítették a rendőrséget – közölte a vámhivatal. A kiemelt kép illusztráció.