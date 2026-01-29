Hivatalos: elfogták a pacsai emberölés gyanúsítottját

Csütörtökre virradó éjjel elfogták a rendőrök a pacsai emberölés gyanúsítottját, egy német állampolgárt, a férfi szerdán egy német házaspárra támadt otthonukban, a késelésbe a férj belehalt – tájékoztatta a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtök reggel az MTI-t.

Amint arról több sajtóorgánum is beszámolt: szerdán nem sokkal 12 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Pacsán egy házaspárt megkéseltek. A német állampolgárságú 66 éves férfira holtan találtak rá családi házukban, 70 éves, szintén német állampolgárságú feleségét életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol megműtötték.

Sznopek Veronika szóvivő közlése szerint a rendőrség még éjszaka körözést adott ki egy 63 éves német állampolgár ellen, akit csütörtökre virradóra elfogtak.

A férfi megalapozottan gyanúsítható a szerdai, pacsai emberöléssel. Csütörtök reggel még tartott az elszámoltatása

– tette hozzá.

