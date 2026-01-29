Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Halálra késelt egy férfi egy másik embert Debrecenben – emberölés miatt nyomoz a rendőrség

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: police.hu
2026.01.29. 14:23

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
A gyanú szerint egy férfi késsel támadt az élettársára és egy másik férfira Debrecenben, a rendőrök emberölés miatt rendeltek el nyomozást. A 27 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, a 29 éves nőt súlyos, míg a saját magát is megsebesítő támadójukat életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy helyi lakos szerdán este debreceni albérletükben rátámadt az élettársára, valamint a nő ismerősére, egy férfira, aki ugyancsak ott tartózkodott – tájékoztatott a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

A rendőrségi közlemény szerint

a támadó egyik áldozata, egy 27 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A 29 éves nőt súlyos, míg támadójukat – aki a jelenlegi adatok szerint saját magát is megsebesítette – életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja az eset pontos körülményeit – áll a közleményben.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

bűncselekményemberölés rendőrség Debrecen

Ajánljuk még

 