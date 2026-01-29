A polgárőrök segítségével kaptak el egy két kiló kábítószert szállító bűnözőt

Két kilogramm kábítószer feketepiacra kerülését és fogyasztókhoz jutását akadályozták meg a polgárőrök és a rendőrök Törökszentmiklóson. A kerékpáros egy fekete zsákban szállította a drogot, őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatását.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon adta hírül, hogy múlt vasárnap este egy kerékpárosra figyeltek fel a polgárőrök Törökszentmiklóson.

A tájékoztatás szerint

a férfinál egy fekete zsák volt, majd amikor kérdőre vonták, elismerte, hogy drogot szállít. Ekkor a polgárőrök értesítették a rendőröket, akik a 27 éves helyi férfit előállították a kapitányságra, majd a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatását.

Az előzetes szakértői vélemény alapján a gyanúsítottól lefoglalt két kiló fehér por N-etil-norpentedron hatóanyagot tartalmaz, tehát kábítószer. A nyomozó hatóság szakértők bevonásával folytatja az eljárást – áll a rendőrség honapján elérhető közleményben.

Kiemelt kép: A törökszentmiklósi kábítószerbűnözőtől lefoglalt drog (Fotó: police.hu)