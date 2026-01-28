Videón, ahogy kattant a bilincs: top 50-es bűnözőt fogtak el Dunavarsányban

Elfogták azt a 49 éves, ököritófülpösi férfit, aki terrorcselekmény elkövetése miatt szerepelt a rendőrség top 50-es körözési listáján.

A szökésben lévő F. Gy. elfogása érdekében a Mátészalkai Rendőrkapitányság nyomozásába bekapcsolódott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának célkörözési egysége is – közölte a SZON.

A férfit a bíróság terrorcselekmény bűntette miatt jogerősen két év hat hónap börtönbüntetésre ítélte, azonban a szabadságvesztés letöltését nem kezdte meg, hanem megszökött a végrehajtás elől.

A Nyíregyházi Törvényszék elfogatóparancsa alapján 2025 októbere óta körözték, és időközben felkerült a rendőrség ötven legkeresettebb személyt tartalmazó listájára is.

A szabolcsi nyomozók végül január 27-én Dunavarsányban fogták el a szökevényt. Az elfogást követően a férfit büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, ahol megkezdte jogerősen kiszabott szabadságvesztésének letöltését.

A kiemelt kép forrása: Youtube.com