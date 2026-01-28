Saját autóbontójában árulta a drogot – letartóztatták – VIDEÓ

A Pest vármegyei rendőrök őrizetbe vettek egy 40 éves turai férfit, aki turai házának udvarán lévő autóbontóban árulta a drogot. A házban kristályos, kábítószergyanús anyagot, valamint a drog porciózásához és csomagolásához szükséges eszközöket, mobiltelefonokat és pénzt foglaltak le. A dílert a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon számolt be arról, hogy nyomozóik őrizetbe vettek egy 40 éves turai férfit, aki a gyanú szerint a turai házának udvarán lévő autóbontóban árulta a drogot.

A tájékoztatás szerint

a rendőrök és az adóellenőrök állampolgári bejelentés alapján mentek a napokban a férfi házához, ahol a gyanú rövid idő alatt beigazolódott. A házban kristályos, kábítószergyanús anyagot, valamint a drog porciózásához és csomagolásához szükséges eszközöket, mobiltelefonokat és pénzt foglaltak le.

Az ingatlan területén a férfi fia működtetett engedéllyel egy vállalkozást, ahol az adatok és a tanúvallomások alapján az elmúlt évben rendszeresen kristályt adott el.

A 40 éves dílert a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Mivel a drogterjesztés a család kereskedelmi tevékenységének keretében történt, így a hatóság a vállalkozás ideiglenes bezáratásáról döntött – áll a rendőrség közleményében, amelyben emlékeztettek, hogy a Delta program keretében harcolnak a kábítószer-kereskedelem ellen. Aki ilyen bűncselekményről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es, ingyenes segélyhívón!

Kiemelt kép: A turai kábítószer-kereskedő elfogásának pillanata (Forrás: Police.hu/YouTube/képernyőfotó)