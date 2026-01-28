Műsorújság
Megkéseltek egy házaspárt, a férfi belehalt sérüléseibe, az asszony életveszélyesen megsérült

2026.01.28.

Egy házaspárt szúrt sérülésekkel találtak otthonukban, az asszonyt a mentők életveszélyes sérüléssel vitték kórházba, férjére a házukban találtak rá, belehalt sérüléseibe. A zalai rendőrök forró nyomon indultak az elkövető felkutatására.

A Zala Vármegyei rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon számolt be arról, hogy szerdán, nem sokkal dél után bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy nőt szúrt sebbel találtak Pacsán.

A mentők életveszélyes sérüléssel vitték kórházba, férjére a házukban találtak rá, belehalt sérüléseibe.

A zalai rendőrök forró nyomon indultak az elkövető felkutatására, megkezdték az adatgyűjtést a tettes azonosítása, felkutatása és elfogása érdekében – olvasható a rendőrség honlapján elérhető közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

