Megkéseltek egy házaspárt, a férfi belehalt sérüléseibe, az asszony életveszélyesen megsérült

A Zala Vármegyei rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon számolt be arról, hogy szerdán, nem sokkal dél után bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy nőt szúrt sebbel találtak Pacsán.
A mentők életveszélyes sérüléssel vitték kórházba, férjére a házukban találtak rá, belehalt sérüléseibe.
A zalai rendőrök forró nyomon indultak az elkövető felkutatására, megkezdték az adatgyűjtést a tettes azonosítása, felkutatása és elfogása érdekében – olvasható a rendőrség honlapján elérhető közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)