Késsel rabolt volna ki egy férfi egy trafikot Zalában, pillanatok alatt elfogták a rendőrök

A zalaszentgróti rendőrök pillanatok alatt elfogták azt az elkövetőt, aki késsel a kezében követelte egy helyi dohánybolt bevételét. A többszörösen büntetett 53 éves jánosházai férfit rablás kísérlete bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján számolt be a hétfői esetről, amikor a kora délutáni órákban egy férfi ment be az egyik zalaszentgróti dohányboltba, ahol alkoholt vásárolt. Az eladó megkérte, hogy menjen ki, mert az üzletben nem lehet szeszes italt fogyasztani, ám a férfi néhány perc múlva egy késsel ment vissza a trafikba, és a bevétel átadására szólította fel az eladónőt.

Megfenyegette, hogy megöli, ha nem kapja meg a pénzt. Az eladó elterelte a figyelmét, és egy vásárló is benyitott, ezért sikerült megnyomnia a pánikgombot, és a segélyhívót is tárcsázta.

A zalaszentgróti járőrök pillanatok alatt a helyszínre érkeztek és elfogták a rablót. A többszörösen büntetett 53 éves jánosházai férfit rablás kísérlete bűntett miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – áll a Police.hu oldalon elérhető tájékoztatásban.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)