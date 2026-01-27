Jogerősen tényleges életfogytiglant kapott ismerőse megöléséért egy férfi Pécsen

Jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla kedden arra a férfira, aki megölte az őt a lakásába befogadó ismerősét a baranyai vármegyeszékhelyen 2023 karácsonyán – tájékoztatta a táblabíróság közleményben az MTI-t, egyben azt is közölték, hogy mivel a vádlott erőszakos többszörös visszaesőnek minősül, ezért az úgynevezett „három csapás” szabályt kellett alkalmazni vele szemben, és kötelező volt az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabása, amelyből feltételes szabadságra nem bocsátható.

Azt írták: az ötvenes évei végén járó sértett a felesége halála után egyedül élt társasházi lakásában. Ismerősét – a későbbi vádlottat – 2022 decemberében fogadta be, 2023 tavaszán pedig megengedte, hogy annak barátnője is oda költözzön.

A két férfi viszonya eleinte harmonikus volt, a vádlott a körülményekhez mérten gondoskodott a sértettről, viszont a nő beköltözését követően egyre gyakrabban italozott a pár, a két férfi sokszor veszekedett egymással, s előfordult, hogy a vádlott bántalmazta is az őt befogadó férfit.

Egy idő után a sértett szeretett volna a megszabadulni a lakóktól, de intézkedni nem mert, pedig 2023 karácsonya előtt már rendszeresen bántalmazta a férfi, akit befogadott.

December 26-án egy újabb bántalmazás során a vádlott ököllel megütötte, lábbal megrúgta, megtaposta, és egy késsel meg is szúrta a sértettet, majd a fürdőkádba fektette, forró vizet engedett a férfira, végül megfojtotta.

A szokásosnál durvább bántalmazás kezdetén a vádlott barátnője már rászólt a vádlottra, de miután a férfi bezavarta a szobába, a nő bejelentést tett a segélyhívó számon. A férfit a rendőrség fogta el a helyszínen.

A másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla – a Pécsi Törvényszék ítéletét helybenhagyva –

a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

A vádlott erőszakos többszörös visszaesőnek minősül,

ezért az úgynevezett „három csapás” szabályt kellett alkalmazni vele szemben, és kötelező volt az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabása.

Az ítélet jogerős.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)