Egyházi iskolák és lakóépületek felrobbantásával fenyegetőzött három magyar és egy román fiatal, nagy erőkkel fogták el őket a hatóságok

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI), a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a Nagykanizsai Rendőrkapitányság a román társhatósággal közösen összehangolt akcióban csapott le négy fiatal hackerre – írják a rendőrség hivatalos oldalán.

A rendőrségi közleményben arra hívták fel a figyelmet, hogy a swatting az a hamis hívás a rendőrség irányába egy súlyos bűncselekménnyel kapcsolatban, míg a doxing más személyes adatainak a nyilvánosságra hozatala megfélemlítési célból. Ilyen tevékenységek miatt kell most felelnie azoknak a fiataloknak, akiknél a TEK felderítőinek segítségével a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály, valamint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság és a román rendőrök hajtottak végre kutatásokat, lefoglalva számítógépes eszközeiket és mobiltelefonjaikat – írták.

Kifejtették, a nyomozás több szálon indult még tavaly július közepén. A rendőrség elmondása szerint pár napon belül ugyanis több bejelentés érkezett különböző rendőrhatóságokhoz súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban.

„A bejelentők volt, hogy oktatási és egyházi intézmények, valamint lakóépületek felrobbantásával fenyegetőztek, valamint különböző emberek megölésével, illetve a rendőri egységek elleni támadással”

– hangsúlyozták. Hozzátették, hogy a bejelentések kapcsán jelentős rendőri erő beavatkozására volt szükség, a hívószámok alapján azonosított személyek ellen pedig büntetőeljárás indult. A későbbi nyomozati cselekmények során derült ki, hogy az esetek hátterében swatting és doxing áll – írták. Később kiderült, hogy az azóta már beazonosított elkövetők egy Discord felületen – vagyis egy chatelésre, illetve hang- és videóhívásra alkalmas online kommunikációs csatornán – keresztül kerültek kapcsolatba a sértettekkel.

Ezen a felületen alakult ki több felhasználó között vita, amit követően az elkövetők megszerezték vitapartnereik személyes adatait, illetve telefonszámaikat, majd azok felhasználásával tettek valótlan bejelentéseket a rendőrségre – íták. A rendőrség kifejtette: a KR NNI kibernyomozóit, valamint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársait a felderítésben a TEK segítette, továbbá miután körvonalazódott, hogy a bűncselekményekben egy román fiatal is érintett lehet, a nyomozásba a román rendőrök is bekapcsolódtak.

A mindenre kiterjedő, alapos felderítőmunkát követően sikerült azonosítani a négy elkövetőt:

egy 17 éves román fiatalt, aki Bihar megyében él,

egy 16 éves kisvárdai fiút,

egy 18 éves nyíregyházi férfit

és egy 20 éves budapesti férfit.

A négy szerv részvételével összehangolt akció zajlott január 20-án négy helyszínen, a három magyarországi és egy román címen – tájékoztatott a rendőrség. Kiemelték:

a fiatalokra egyszerre csaptak le a rendőrök.

A KR NNI nyomozói a fővárosban és Nyíregyházán, a nagykanizsai rendőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kisvárdán, míg a román nyomozók – kiegészülve a KR NNI két kibernyomozójával – Bihar megyében hajtottak végre elfogásokat és kutatásokat. A TEK felderítői valamennyi magyar helyszínen magas szintű szakmai hozzáértésükkel segítették a nyomozók munkáját – fűzték hozzá, valamint arról is beszámoltak, hogy az intézkedések során a rendőrök lefoglalták a fiatalok valamennyi adathordozóját, mobiltelefonját és számítástechnikai eszközeit, illetve internetes felhasználói felületeikről adatmentéseket hajtottak végre.

A Kisvárdai Rendőrkapitányságra előállított 16 éves fiút közveszéllyel fenyegetés miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók, aki tagadta a bűncselekményt, szabadlábon védekezik. Emellett a román hatóság a KR NNI-nél folyó eljárásban szintén gyanúsítottként hallgatta ki a 17 éves román fiatalt. Neki terrorcselekmény, közveszéllyel fenyegetés, valamint többrendbeli hamis vád és személyes adattal visszaélés miatt kell felelnie, azonban jelenleg ő is szabadlábon van. Hozzátették, hogy a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztálynál folyó eljárásban érintett másik két fiatal jogállása még nem tisztázott. A beszerzett információk és eszközök vizsgálatát követően lehet állást foglalni az ügyben betöltött szerepüket illetően – írták. Az ügycsoportot a továbbiakban a KR NNI vizsgálja tovább az egyes eljárások egyesítésével.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)