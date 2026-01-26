Emberölés miatt vettek őrizetbe egy férfit Pécsen

A rendőrség őrizetbe vett Pécsen egy férfit, akit élettársa megölésével gyanúsítanak – közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a gyanúsított január 23-án maga ment be a rendőrségre Pécsen, és elmondta, hogy előző nap délelőtt valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. Sem a pontos időpontot, sem a helyet nem tudta megmondani, ezért a rendőrök az áldozat keresésére indultak.

Végül a vármegye délkeleti határában, Bezedek község mellett, egy fás-bokros területen találták meg a nőt, akinek a halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozók kihallgatták a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Ellene emberölés miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)