Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Emberölés miatt vettek őrizetbe egy férfit Pécsen

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.26. 14:52

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
A rendőrség őrizetbe vett Pécsen egy férfit, akit élettársa megölésével gyanúsítanak – közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a gyanúsított január 23-án maga ment be a rendőrségre Pécsen, és elmondta, hogy előző nap délelőtt valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. Sem a pontos időpontot, sem a helyet nem tudta megmondani, ezért a rendőrök az áldozat keresésére indultak.

Végül a vármegye délkeleti határában, Bezedek község mellett, egy fás-bokros területen találták meg a nőt, akinek a halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozók kihallgatták a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Ellene emberölés miatt nyomoz a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

 

emberölésőrizetbe vétel rendőrség Pécs

Ajánljuk még

 