Már a Dunában is keresi a rendőrség Egressy Mátyást – VIDEÓ

Már a Dunában is keresi a rendőrség Egressy Mátyást, azt a 18 éves fiatalembert, akinek szombat hajnalban egy bulizást követően veszett nyoma Budapesten.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint már a Dunában is keresik azt a 18 éves fiatalembert, aki szombat hajnali 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza. A kutatást a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezíti – olvasható a Police.hu-n.

Ahogyan arról a hirado.hu korábban beszámolt,

a 18 éves Egressy Mátyás péntek este a budapesti V. kerületi Ötkert szórakozóhelyen bulizott, majd szombaton hajnalban indult haza XI. kerületi otthonába.

Barátai szerint alkoholt fogyasztott, de nem szokatlan mennyiségben. Több tömegközlekedési eszközt vett igénybe: éjszakai busszal az Örs vezér térig utazott, HÉV-vel Csömörre ment, majd visszatért Budapestre. Szombat reggel fél hét körül a Lánchídon sétált át – közölte korábban az édesapja.

A rendőrség azt kérte, hogy akinek Egressy Mátyás hollétével kapcsolatban bármilyen információja van, azt ne a Facebookon posztolja, hanem a hatóságot értesítse, a 112-es segélyhívó számon, vagy ­– akár névtelensége megőrzése mellett – a Telefontanú nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán.

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.

Mint ismert, az ügyben egy új felvétel is került a rendőrséghez: egy dunai hajó kamerája vasárnap kora reggel azt rögzítette, ahogy egy ember a Lánchídról a Dunába esik, a hatósági vizsgálat így arra is kiterjedt: van-e összefüggés az incidens és a fiú eltűnése között.

Kiemelt kép: Egressy Mátyás rendőrségi kőrözési fotója (Forrás: Police.hu)