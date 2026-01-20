Állatkínzás miatt emeltek vádat egy kunágotai férfi ellen

Közleményük szerint a 35 éves, büntetlen előéletű férfi a Békés vármegyei Kunágotán, a lakóhelyén tartotta a családja tulajdonában lévő állatokat, így elpusztult nőstény kutyájuk kölykeit is. Azért, hogy az állatok tartásától szabaduljon, hat, körülbelül nyolchetes keverék kölyökkutyát 2025. június elején Kunágota külterületére, egy fasorba vitt, és magukra hagyta őket.
A kutyákat az arra közlekedők észlelték, értesítették az egyik állatvédő egyesületet, amely az állatokat gondozásba vette.
Az ügyészség vádiratában próbára bocsátás intézkedés alkalmazását indítványozta
– írták.
Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)