Állatkínzás miatt emeltek vádat egy kunágotai férfi ellen

Állatkínzás miatt emelt vádat a Battonyai Járási Ügyészség egy kunágotai férfi ellen, aki sorsára hagyott hat kiskutyát. Ezt kedden közölte a Békés Vármegyei Főügyészség az MTI-vel.

Közleményük szerint a 35 éves, büntetlen előéletű férfi a Békés vármegyei Kunágotán, a lakóhelyén tartotta a családja tulajdonában lévő állatokat, így elpusztult nőstény kutyájuk kölykeit is. Azért, hogy az állatok tartásától szabaduljon, hat, körülbelül nyolchetes keverék kölyökkutyát 2025. június elején Kunágota külterületére, egy fasorba vitt, és magukra hagyta őket.

A kutyákat az arra közlekedők észlelték, értesítették az egyik állatvédő egyesületet, amely az állatokat gondozásba vette.

Az ügyészség vádiratában próbára bocsátás intézkedés alkalmazását indítványozta

– írták.

Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)