Ájultra vertek egy férfit annak a pécsi szórakozóhelynek a biztonsági őrei, ahol a rendőrség razziázott szombat hajnalban – VIDEÓ (+18)

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, szombat hajnalban a baranyai rendőrség munkatársai átfogó, szúrópróbaszerű drograzziát tartottak a Pécsi Est nevű szórakozóhelyen. A hatóságok munkatársai rendőrkutyákat is vittek a helyszínre, azonban kábítószer-kereskedelem vagy fogyasztás nyomaira nem bukkantak. A szóban forgó szórakozóhely előtti közterületről közölt most videófelvételeket a vármegyei rendőrség a közösségi médiában, amelyen az látszik, hogy
a Pécsi Est biztonsági őrei körbe állnak egy, a bejárat előtt fekvő férfit, majd az egyikük a mellkasára térdelve ököllel kezdi ütni az arcát.
Ezután az látszik, hogy a súlyosan bántalmazott férfi kiterülve a földön marad, akit a biztonsági őrök magára hagynak, majd besétálnak a szórakozóhelyre.
„A Pécsi Rendőrkapitányság a 02010/3810/2025. bűnügyi számon csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen” – írta a videó mellé a Baranya vármegyei rendőrség. Kifejtették, „a kamerafelvételen látható – a szórakozóhely biztonsági szolgálatához köthető – férfiak egyike 2025. november 21-én 22 óra 30 perckor Pécsett, a Rákóczi út 46. szám előtt ököllel többször megütötte a földön fekvő sértettet, majd egyszer bele is rúgott, míg társai bűnsegédként végignézték a történteket”.
„Tettük olyan kihívóan közösségellenes és erőszakos volt, hogy az alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen”
– hangsúlyozta a rendőrség. A vármegyei rendőri hatóság a bejegyzésben egyúttal a lehetséges szemtanúk a segítségét kéri, akik tudnak további részleteket a durva bántalmazás részleteiről. „A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a felvételen látható férfiakat felismeri, vagy az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést” – írták.
„Az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!”
– húzta alá bejegyzésében a Baranya vármegyei rendőrség.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)
