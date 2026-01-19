Vádat emeltek egy férfi ellen, aki halálra késelte élettársát

Ezt hétfőn reggel közölte a főügyészség helyettes sajtószóvivője az MTI-vel.

Jogg Zsolt tájékoztatása szerint a vádlott 2018-ban egy munkahelyi baleset miatt elveszítette bal kézfejét, így leszázalékolták. A férfinek megromlott kapcsolata élettársával, mert azt feltételezte, hogy megcsalja, ezért a borsodi kisvárosban lévő családi házukba többször is bezárta és bántalmazta.

A vádlott tavaly áprilisban a védekezni próbáló nőnek 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozott, májusban pedig elhatározta, hogy megöli. A férfi bezárta a ház ajtaját, és egy csaknem harminc centiméteres késsel többször megszúrta az élettársát.

A közlemény szerint miután a sértett meghalt, a férfi megpróbált végezni saját magával is, sikertelenül. Az ügyészség a letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

