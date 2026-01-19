Meggyilkolta csomagfutárját egy 83 éves férfi Ohióban, mert azt hitte, át akarja verni

Bűnösnek találta az esküdtszék azt a 83 éves ohiói férfit, aki egy telefonos csalás áldozataként tévesen azt hitte, hogy egy Uber-futár részt vesz ellene irányuló átverésben, ezért lelőtte a nőt.

Az AP News beszámolója szerint a hatóságok kiderítették, hogy a 83 éves William J. Brockot telefonon verték át: egy ismeretlen csaló azzal hívta fel, hogy egy rokona bajba került, és 12 000 dollár óvadékra van szükség. Brock úgy hitte, hogy az Uber-sofőr, a 61 éves Lo-Letha Toland-Hall is benne van a tervben. Valójában azonban ő is ugyanannak a csalónak az áldozata volt: a nőt arra utasították, hogy menjen Brock házához és vegyen át egy csomagot kiszállításra.

Amikor 2024. márciusában a sofőr megérkezett Brock otthonához, a férfi hatszor meglőtte.

A nő belehalt a sérüléseibe. Brockot szerdán gyilkosság, súlyos testi sértés és emberrablás vádjában is elítélték, az ítélethirdetését a jövő hétre tűzték ki.

A védelem azzal érvelt, hogy a lövöldözés önvédelem volt, mert a csaló korábban megfenyegette Brockot és a családját. A férfi a bíróságon azt vallotta, hogy veszélyben érezte magát, amikor a sofőr megjelent. Az ügyészség viszont hangsúlyozta: Hall fegyvertelen volt, nem jelentett fenyegetést, és nem is tudott azokról a fenyegetésekről és pénzkövetelésekről, amelyeket Brock a csaló telefonhívásában kapott.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)