Még mindig keresi a rendőrség az eltűnt 18 éves fiatalembert

Bármilyen ezzel ellentétes állítással szemben továbbra is keresik azt a 18 éves fiatalembert, aki péntekről szombatra virradó éjszaka egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza – közölte hétfő reggel a BRFK. A rendőrség azt kéri, hogy akinek Egressy Mátyás hollétével kapcsolatban bármilyen információja van, azt ne a Facebookon posztolja, hanem a hatóságot értesítse!

Jelenleg is nagy erőkkel keresik azt a 18 éves fiút, aki pénteken, hajnali 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon és a rendőrség közösségi oldalán.

Azt írták, Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban számos információ látott napvilágot a sajtóban és a közösségi médiában, ezeket egytől-egyig ellenőrzi, de nem kommentálja a rendőrség.

A BRFK körözési eljárást folytató XI. Kerületi Rendőrkapitánysága azt kéri, hogy

aki a fiúval kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, a közösségi média helyett a hatóságot értesítse a 112-es segélyhívó számon, vagy ­– akár névtelensége megőrzése mellett – a Telefontanú nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán.

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, Egressy Mátyás, a péntek este eltűnt 18 éves fiú ügyében új felvétel került a rendőrséghez: az Index információi szerint egy dunai hajó kamerája vasárnap reggel 6:37-kor rögzítette, ahogy egy ember a Lánchídról a Dunába esik. A hatóságok jelenleg vizsgálják, van-e összefüggés az incidens és Mátyás eltűnése között. Ettől függetlenül a rendőrség megcáfolta azokat a közösségi médiában, vasárnap este rövid időre elterjedt híreszteléseket, miszerint a fiút megtalálták.

Egressy Mátyás péntek este a budapesti V. kerületi Ötkert szórakozóhelyen bulizott, majd szombaton hajnalban indult haza XI. kerületi otthonába. Barátai szerint alkoholt fogyasztott, de nem szokatlan mennyiségben. Több tömegközlekedési eszközt vett igénybe: éjszakai busszal az Örs vezér térig utazott, HÉV-vel Csömörre ment, majd visszatért Budapestre. Reggel fél hét körül a Lánchídon sétált át – közölte korábban az édesapja.

