Bűnügyi felügyelet alá helyeztek egy férfit, miután százmilliós értékű zárjegy nélküli cigarettát szállított

Ezt a Miskolci Törvényszék közölte hétfőn a honlapján.

Azt írták, január 15-én a délutáni órákban egy tiszaújvárosi étterem parkolójában az adóhatóság ellenőrzés alá vonta a gyanúsított kisteherautóját, amelyből 60 ezer doboz különböző márkájú, zárjegy nélküli cigaretta került elő. A férfi a raktérben lévő jövedéki termékeknek sem az eredetét, sem a birtokban tartásának jogszerűségét nem tudta hitelt érdemlően igazolni.

Mint írták: a szállítmány kiskereskedelmi eladási ára több mint 136 millió forint. A gyanúsított a cselekményével a központi költségvetésnek több mint 100 millió forint vagyoni hátrányt okozott. Cselekedete alkalmas lehet költségvetési csalás minősített esetének megállapítására, a kiszabható büntetés 8 évig terjedő szabadságvesztés lehet.

A bíróság május 16-ig elrendelte a gyanúsított bűnügyi felügyeletét, a lakóhelyét jelentő település közigazgatási területét nem hagyhatja el és rendszeresen jelentkeznie kell az illetékes rendőrkapitányságon

– áll a közleményben.

Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)