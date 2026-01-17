Műsorújság
Eltűnt egy 18 éves fiatal, aki az ismerőseivel ment szórakozni pénteken Budapesten – közölte a rendőrség

Szerző: hirado.hu
2026.01.17. 21:21

| Szerző: hirado.hu
A 18 éves Egressy Mátyást a rendőrök nagy erőkkel keresik.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság 01110-157/51/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Egressy Mátyás ügyében – közölte a Police.hu.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 18 éves férfi 2026. január 16-án az ismerőseivel szórakozni ment az V. kerületbe, majd onnan 2026. január 17-én 2 óra 15 perc körül hazaindult, azonban XI. kerületi otthonába nem érkezett meg, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A férfit a rendőrök jelenleg is keresik.

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, barna, rövid hajú.

Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.

A kiemelt kép forrása: Police.hu

 

