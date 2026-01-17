Drograzziát tartottak a rendőrök egy pécsi szórakozóhelyen szombat hajnalban

Átfogó, szúrópróbaszerű drograzziát tartottak a hatóságok munkatársai egy pécsi szórakozóhelyen. A hatóságok munkatársai rendőrkutyákat is vittek a helyszínre, azonban kábítószer-kereskedelem vagy fogyasztás nyomaira nem bukkantak. Tavaly március 1-je óta hajtóvadászat zajlik a kábítószer-kereskedelem ellen, amelynek végrehajtását Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos felügyeli.

A történtek a szórakozóhely számolt be egy közleményben, amelyben kifejtették:

szombat hajnalban, nemsokkal éjjel 1 óra után átfogó rendőrségi razzia és mindenre kiterjedő hatósági ellenőrzés zajlott, rengeteg kommandós, nyomozó, egyenruhás rendőr, az ellenőrző hatóságok illetékesei rendőrkutyákat is magukkal vittek.

Úgy folytatták, „a zenét megállították, felkapcsolták a világítást, megtiltották, hogy bárki elhagyja a helységet, a bent tartózkodók létszámát ellenőrizték, az összes vendéget igazoltatták, közben pedig több hatóság egy időben ellenőrzést folytatott”.

„Tudomásunk szerint a klub általános ellenőrzése mellett kábítószert, kábítószer fogyasztásra és más bűncselekményre utaló jeleket kerestek” – írták. Elmondásuk szerint „az 500 fő befogadóképességű klubban az ellenőrzéskor kb. 260-an tartózkodtak, a bő másfél óráig tartó ellenőrzés során senkinél nem találtak kábítószert, kábítószerrel való visszaélésre utaló jelet, vagy bármilyen más illegális dolgot”.

„Egy főt állítottak elő, mert nem a saját dokumentumaival igazolta magát”

– emelték ki. „A hatósági ellenőrzés során semmilyen érdemi problémát nem tártak fel” – tették hozzá.

Terjednek a partidrogok, a szórakozóhelyeken sokszor nincs megfelelő ellenőrzés

A fokozottabb és szigorúbb hatósági ellenőrzéseket a partidrogok járványszerű terjedése is indokolja, amelyek káros hatásaival korábban már többször is foglalkoztunk a hirado.hu oldalán. A partidrogok terjedése és a szórakozóhelyek gyenge biztonsági ellenőrzése sokszor tragédiákhoz, esetenként pedig nemi erőszakhoz is vezethet. A hazai és európai példák egyaránt azt mutatják, hogy egyetlen alkalom is elég ahhoz, hogy a szórakozás élethosszig tartó rémálommá váljon.

Egy kelet-magyarországi házibuliban öt férfi megerőszakolt egy 16 éves lányt, miután partidroggal tették cselekvőképtelenné.

2025. március 1-től hajtóvadászat folyik a kábítószer-kereskedők ellen annak érdekében, hogy felszámolják Magyarországon a drogkereskedelmet, illetve zéró toleranciát tanúsítanak a dílerekkel szemben, ezt tavaly február végi kinevezése után közölte Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A kábítószer-kereskedelem elleni fellépés kezdetén Horváth László elmondta: széles társadalmi támogatottság áll az akció és szándék mögött, és megköszönte a rendőrök munkáját, akik alkalmasak az ilyen sokrétű és nagy összehangoltságot kívánó feladat végrehajtására, valamint a civil társadalomnak, amely segíti a rendőrség munkáját.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)