Nem emlékezett rá, hogy lopott – ezt mondta a férfi, aki az esztergomi kórházból indítókulcsokat és pénzt tulajdonított el

Pár óra alatt azonosították és elfogták a rendőrök azt a férfit, aki az esztergomi kórházból lopott.

Az Esztergomi Rendőrkapitányságra január 14-én érkezett feljelentés, miszerint előző nap valaki bement az esztergomi kórház egyik pihenőhelyiségbe, ahonnan indítókulcsokat és pénzt tulajdonított el – közölte a Police.hu.

A helyi rendőrök azonnal megkezdték a bűncselekmény felderítését, ennek során megnézték a kamerafelvételeket is, amelyeken látható volt az elkövető. A felvételek alapján azonosították a tettest, akit négy óra múlva gyanúsítottként hallgattak ki lopás vétség miatt.

F. Krisztián kihallgatása során elmondta, hogy semmire nem emlékszik a történtekből, még arra sem, hogy a kórházban járt. Ezt pedig a felvételek mellett az is bizonyítja, hogy a nyomozók megtalálták nála az ellopott tárgyakat és a pénzt is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)