Házkutatás buktatta le: hónapok óta árulta a drogot Jászladányban

A jászladányi rendőrök őrizetbe vettek egy helyi férfit, aki kábítószert árult a településen. Tettét beismerte, és ekként nyilatkozott a nyomozóknak: a bizonyítékok magukért beszélnek.

A rendőrök egy jászladányi dílerre csaptak le január 12-én délelőtt. A megalapozott gyanú szerint az 54 éves férfi az elmúlt hónapokban rendszeresen árult a helyi lakosoknak kábítószert – közölte a Police.hu.

A nyomozók a gyanúsított házában tartott kutatás során 1 millió forintot, mérleget, csomagolóanyagot és több gramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le. A porról megállapították, hogy N-ethyl-pentedron, ami kábítószernek minősül.

A dílert a Jászladányi Rendőrőrsön kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatását.

