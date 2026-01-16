Gyerekkel együtt lopták el az autót – járműtolvaj fiatalokat fogtak el

Járművekre szakosodtak, de üzemanyag, ital, parfümlopás és kiskorú veszélyeztetése is a számlájukra írható. Egy esetben egy gyermekkel együtt vitték el az autót Szombathelyen.

A sárvári rendőrök fogták el azt a körözött fiatalt, aki társával együtt elvitt január 9-én az esti órákban egy járó motorral hagyott gépkocsit, amelyben egy ötéves kisfiú is volt – közölte a Police.hu.

A sárvári és az ikervári fiatalok számlájára a szombathelyi eseten kívül számos bűncselekmény írható még.

Január 5-én Ikervárról vittek el egy nyitva hagyott autót, melyben az indítókulcs is benne volt. A gépkocsival a fiatalok Szombathelyig közlekedtek, ahol azonban balesetet szenvedtek. Kőszegről pedig január 11-én lovasítottak meg egy autót, melyről a rendszámot is leszedték a tolvajok.

Az ikervári fiatal ezeken túlmenően még számos elektromos roller, autó, és kerékpárlopással is gyanúsítható, amelyeket a vármegyében, elsősorban a megyeszékhelyen követett el további társaival.

A két fiatalt gyanúsítottként hallgatták ki a szombathelyi nyomozók, és őrizetbe vételük mellett kezdeményezték letartóztatásukat.

Az ikervári fiatallal szemben 19 rendbeli lopás bűntett, ötrendbeli lopás vétség, háromrendbeli jármű önkényes elvétele és kiskorú veszélyeztetése bűntett; míg a sárvári gyanúsított ellen háromrendbeli jármű önkényes elvétele és kiskorú veszélyeztetése miatt folyik az eljárás.

