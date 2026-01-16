Egy közúti ellenőrzés indította el a lavinát: családi droghálózat bukott le Ráckevénél – VIDEÓ

Egy közúti ellenőrzés hozott váratlan fordulatot a napokban Ráckevén. A járőrök egy személyautót állítottak meg, és már az első percekben gyanút fogtak, mivel erős marihuánaszagot éreztek.

A 20 éves sofőr és utasai nem is próbáltak legendákat gyártani. A rendőrök kérdésére mind a négyen elismerték, hogy kábítószert fogyasztottak. A gyorsteszt ezt egyértelműen alá is támasztotta, ezért előállították őket a Ráckevei Rendőrkapitányságra – közölte a Police.hu.

A kihallgatások során nemcsak a fogyasztásról, de a drogok beszerzéséről is részletesen beszámoltak. A 20 éves sofőr szigetbecsei lakásán kábítószergyanús anyagot, őrlőket, mérlegeket, alufóliát és a drog fogyasztásához használt eszközöket foglaltak le.

A nyomozás szálai tőle egy délegyházi tanyára, a 20 éves V. Richárdhoz vezettek. A zsaruk a házban több mint nyolc kilogramm kábítószergyanús növényi törmeléket, vákuumcsomagolót, őrlőket és mérlegeket találtak. A fiatalt, valamint a szüleit, az 50 éves V. Laurát és az 50 éves V. Lászlót is előállították a rendőrök, mivel a drog termesztésében, feldolgozásában és értékesítésében ők is részt vettek.

A Ráckevei Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folytat eljárást a délegyházi család tagjai és a szigetbecsei 20 éves T. József ellen. V. Richárd és a szülők letartóztatását a bíróság elrendelte, T. József szabadlábon védekezhet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ernesto Guzman)