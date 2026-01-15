Újabb csapást mért a rendőrség a kábítószer-piacra: bezárattak egy dorogi éttermet, ahol drogbiznisz zajlott

A rendőrség bezáratott egy dorogi éttermet, amelyben 2025 tavasza óta rendszeresen drogbiznisz zajlott. Öt kábítószer-kereskedőt elfogtak, a fogyasztókat kihallgatták, a kutatás során megtalált drogot és a több millió forintnyi készpénzt lefoglalták. A gyanúsítottak között van az étterem üzemeltetője és az üzlettársa is.

A Komárom-Esztergom Vármegyei rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a DELTA-program keretében sikerült egy újabb csapást mérni a magyarországi drogpiacra azzal, hogy bezárattak egy dorogi éttermet, ahol adták-vették a kábítószert.

DELTA: újabb csapás a drogpiacra

Bezárattuk azt a dorogi éttermet, ahol adták-vették a kábítószert.

Azt írták:

a gyanú szerint az étteremben 2025 tavasza óta rendszeresen drogbiznisz zajlott.

A police.hu oldalon is elérhető tájékoztatás szerint

a rendőrök kedden egy nagyszabású, összehangolt akció keretében fogtak el öt dílert. A budapesti S. B. F.-en akkor ütöttek rajta, amikor az étteremben éppen kábítószert adott el egyik vásárlójának, míg ezzel egy időben további három férfit és egy nőt fogtak el a nyomozók, akik a gyanú szerint a tiltott szert terjesztő hálózat tagjai voltak. A gyanúsítottak között van F. Szimonetta, az étterem üzemeltetője és az üzlettársa is.

Az akcióban a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi és Rendészeti Igazgatóságának, valamint valamennyi városi kapitányság bűnügyi munkatársai is részt vettek, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda műveleti egysége és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével.

A rajtaütés során a rendőrök öt dílert fogtak el, akik Dorogon árultak rendszeresen kábítószert, marihuánát és kokaint. Közülük S. B. F.-et, G. Tamást, V. Z.-t és K. Viktort a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. Emellett kihallgattak hét férfit, akik tőlük szerezték be a tiltott szert.

A rendőrök aznap négy helyszínen tartottak kutatást, amely során 2 674 935 forintot és 830 eurót, valamint 100 gramm kokaingyanús anyagot foglaltak le, amelynek feketepiaci értéke 2 600 000 forint.

Mivel az eljárás során kétséget kizáróan megállapították, hogy a kábítószerbizniszt egy dorogi étteremben követték el, ezért a Dorogi Rendőrkapitányság a hely ideiglenes bezárásáról döntött három hónapra.

A bejegyzéshez hozzászólók egybehangzó véleménye szerint az érintett vendéglátó hely a dorogi úgynevezett Határ Csárda, amely a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben arról tájékoztatott, hogy „technikai okok” miatt április 14-ig zárva tartanak.

Kiemelt kép: Kábítószerkereső kutyák is segítettek a rendőröknek a dorogi drogtanya felszámolásában (Fotó: police.hu)