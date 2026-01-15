Négy év börtönre ítéltek a szabolcsi férfit, aki macsétával támadt rá feleségére

Nem jogerősen négy év börtönbüntetésre ítélt a Nyíregyházi Törvényszék egy szabolcsi férfit, aki macsétával támadt a feleségére.

A Nyíregyházi Törvényszék csütörtökön közölte az MTI-vel, hogy az ítélet tényállása szerint az érzelmileg labilis, személyiségfejlődésében megrekedt vádlottnak és feleségének kapcsolata 2021-től megromlott. A munkanélküli férfi rendszeresen alkoholizált, ittas állapotban szóban, valamint több alkalommal fizikálisan is bántalmazta a sértettet, aki emiatt 2023. augusztus 8-án, az előző napon elszenvedett súlyos bántalmazás után, elhagyta a vádlottal közös lakásukat, és hazaköltözött szüleihez – ismertették.

Az időközben elindított válóperben a bíróság a gyermekeket az anyánál helyezte el, de a vádlott rendszeresen láthatta őket.

A férfi a per során azzal próbálta rossz színben feltüntetni a bíróság előtt, hogy a nevében erotikus tartalmú hirdetéseket tett közzé az interneten.

Az egyik kapcsolattartás idején, 2024. július 11-én a vádlott ittas állapotban agresszíven viselkedett, az erről értesített, a gyermekeiért siető asszonynak azonban a vádlott nem adta oda őket, ezért kihívták a rendőrséget.

A férfi a lakásából magához vett macsétával hadonászva a nő felé indult, majd nagy erővel a sértett feje irányába sújtott. Az asszony megpróbált elmenekülni, de a vádlott követte, miközben folyamatosan utána csapkodott, ennek során két alkalommal hátulról a lábán megvágta őt – közölték.

A vádlott a helyszínre érkező rendőrök felszólítására hagyta csak abba a cselekményét.

A bíróság életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, kiskorú veszélyeztetésének bűntette, testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak bűntette, információs rendszer vagy adat megsértése bűntett elkövetésében és rongálás vétségében mondta ki bűnösnek a vádlottat, aki előkészítő ülésen beismerte a bűnösségét.

Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítés miatt jelentett be fellebbezést.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)