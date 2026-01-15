Jogerősen 16 év fegyházbüntetést kapott egy ózdi férfi, aki nyereségvágyból ölt

Fórizs Ildikó felidézte, hogy az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék a vádlottat rablás, halált okozó testi sértés, segítségnyújtás elmulasztása és okirattal visszaélés vétsége miatt 10 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, de bizonyítottság hiányában felmentette a nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vád alól.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint 2023 augusztusában a vádlott Ózdon összetalálkozott egy ismeretlen férfival, akitől cigarettát és bort kért, majd egy épület mögött italoztak. Később a vádlott távozott onnan, azonban visszatért, hogy újfent cigarettát és bort kérjen. Ekkor látta, hogy a sértett a lépcső tetején alszik, és nadrágja oldalsó zsebéből kilóg egy telefon, a táskája pedig a földön van.

A vádlott kivette a telefont a sértett zsebéből, felvette az oldaltáskát és a bort a földről, de még a sértett lábán lévő tornacipőt és a kezén viselt karórát is magához vette. Ekkor a sértett felébredt, kiabálni kezdett, kérte vissza a holmiját.

A vádlott el akart szaladni, de a sértett a ruhájába kapaszkodott, ezért a vádlott meglökte a férfit, aki ettől legurult a mögötte lévő lépcső 4 fokán, és a betonra esett. A vádlott ezt követően magára hagyta a még nyöszörgő sértettet. Később ugyan visszatért, azonban semmilyen formában nem nyújtott segítséget, ismét magára hagyta a férfit, aki meghalt.

A Debreceni Ítélőtábla a vádlott büntetését 16 év fegyházbüntetésre súlyosította, és megállapította, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Ugyanakkor mellőzte az okirattal visszaélés vétségét és a segítségnyújtás elmulasztásának bűncselekményét az elsőfokú ítéletből

– ismertette a sajtótitkár.

Jelezte: az ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság jelentős mértékben megalapozatlan ítéletet hozott, tévesen minősítette az elkövetett cselekményt. Az ítélőtábla lefolytatta a bizonyítást, amelynek során szakértőket is meghallgatott. Ezt követően a tényállást érdemi részekben kellett módosítani, a vádlott által elkövetett bűncselekmény helyes minősítése nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette.

A minősítés változása miatt lényegesen súlyosítani kellett az ítéletet. Figyelemmel arra, hogy vádlott közterületen, idősebb ember sérelmére követte el cselekményét, és Borsodban is megszaporodtak az ilyen jellegű bűncselekmények, a törvény szigora szükséges az ilyen vagy ehhez hasonló esetek megelőzéséhez – indokolt a bíróság.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)