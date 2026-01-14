Kábítószer-kereskedő család tagjait fogták el a rendőrök

A Pest vármegyei rendőrök egy verőcei család tagjait fogták el, akik hónapokon keresztül folytattak kábítószer-kereskedelmet. A gyanú szerint a szülők és gyermekük tavaly júliustól az elfogásukig Verőcén és a környező településeken rendszeresen kristályt árultak.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak a Police.hu oldalon elérhető tájékoztatása szerint a Váci Rendőrkapitányság nyomozói tettek pontot annak az illegális cselekménysorozatnak a végére, amit egy verőcei család hónapokon keresztül folytatott. A gyanú szerint a szülők és gyermekük tavaly júliustól az elfogásukig Verőcén és a környező településeken rendszeresen kristályt árultak.

A közleményben azt írták:

a kábítószer beszerzését a 47 éves apa végezte, aki hetente vásárolta nagyobb tételben a tiltott anyagot, majd azt porciózva értékesítette. Távollétében 52 éves felesége őrizte a kábítószert a verőcei családi házban, valamint kiszolgálta az oda érkező vásárlókat is. A terjesztéshez kapcsolódó szállítást a 21 éves fiuk oldotta meg, aki futárként juttatta el a drogot a vevőkhöz, majd az ellenértékkel elszámolt az apjának.

A rendőrök december utolsó hetében csaptak le rájuk, az akció során – a Készenléti Rendőrség műveleti egységének közreműködésével –

kutatást tartottak a házukban, ahol kristályon kívül digitális mérlegeket, egyéb kábítószergyanús anyagokat, több mobiltelefont és pénzt is találtak. A helyszínen alkalmazott droggyorstesztek az apa és a fiú esetében is igazolták a korábbi kábítószer-fogyasztást.

A kutatás során a rendőrök egy kutyát is találtak a házban, amelyet nem megfelelő körülmények között tartottak. A hatóságok kiemelték az ebet környezetéből az Állatmentő Liga segítségével, további sorsáról a szervezet gondoskodik.

A váci nyomozók a család mindhárom tagjával szemben forgalomba hozatallal elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítottak eljárást, gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették őket, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt – tudatták a rendőrség honlapján.

Kiemelt kép: A kábítószer-terjesztő család egyik tagjának elfogása (Fotó: Police.hu)