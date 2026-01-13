Több mint 600 millió forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat négy ember ellen Somogyban

Vádat emelt a Somogy Vármegyei Főügyészség négy ember ellen, akik 2,9 milliárd forint összértékű fiktív számlákkal 621 millió forint vagyoni hátrányt okozhattak az állami költségvetésnek – tájékoztatta az ügyészség kedden közleményben az MTI-t.

Azt írták: a bűncselekmények elkövetésében vezető szerepet játszó férfi egy Siófokra bejegyzett, lapterjesztéssel foglalkozó kft. ügyvezetője volt. A vádlott 2019-ben elhatározta, hogy a cég adófizetési kötelezettségének minimalizálása érdekében olyan, már működő vagy frissen létrehozott strómancégeket keres, amelyektől lapok gyártásával, terjesztésével kapcsolatos fiktív számlákat fogad be.

Az úgynevezett bukócégek valótlan számlázásának összehangolásában egy érdi férfi segített, a közreműködésével négy strómanvállalkozást szerveztek be, melyeket az ügy két másik vádlottja irányított – tették hozzá.

Az ügyészség kiemelte, az elsőrendű vádlott kft.-je felé irányuló számlakibocsátásban félévente egymást váltó strómancégeknek sem a személyi, sem a tárgyi feltételeik nem voltak meg a számlákon szereplő szolgáltatások teljesítéséhez.

A kft. 2019 januárja és 2021 májusa között az ezzel a módszerrel befogadott fiktív számlákat felhasználta a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) benyújtott áfabevallásoknál – jegyezték meg.

Az ügyészség jelezte, a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt a bíróságra benyújtott vádiratában az elsőrendű vádlottal és a fiktív számlázásban aktívan közreműködő társával szemben végrehajtandó börtön- és pénzbüntetés, a strómancégeket működtető vádlottak esetében felfüggesztett börtön-, illetve pénzbüntetésre tett indítványt.

Az ügyészség emellett azt is kéri a bíróságtól, hogy a kft.-t érintően több mint félmilliárd forint összegű vagyonelkobzást és pénzbüntetést alkalmazzon – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)