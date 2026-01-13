Szabadságvesztésre ítéltek egy férfit, aki nőkkel erőszakoskodott egy kazincbarcikai házibuliban

A tájékoztatás szerint a férfi három hölggyel italozott tavaly márciusban egyikük lakásán, ám az este két nővel összetűzésbe került. Az egyik nőt többször megütötte és egy késsel combon szúrta, a másikat pedig többször is a nyakán szorongatta.
Mint írták:
az egyik hölgy könnyebb, a másik súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Ítélethozatalkor súlyosító körülmény volt a terhelt büntetett előélete és az, hogy cselekményét büntetőeljárás hatálya alatt követte el, míg enyhítő körülmény volt a férfi részbeni beismerő vallomása.
A kiemelt kép: illusztráció – Fotó: Shutterstock