Szabadságvesztésre ítéltek egy férfit, aki nőkkel erőszakoskodott egy kazincbarcikai házibuliban

Ezt kedd délelőtt közölte az MTI-vel a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

A tájékoztatás szerint a férfi három hölggyel italozott tavaly márciusban egyikük lakásán, ám az este két nővel összetűzésbe került. Az egyik nőt többször megütötte és egy késsel combon szúrta, a másikat pedig többször is a nyakán szorongatta.

Mint írták:

az egyik hölgy könnyebb, a másik súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Ítélethozatalkor súlyosító körülmény volt a terhelt büntetett előélete és az, hogy cselekményét büntetőeljárás hatálya alatt követte el, míg enyhítő körülmény volt a férfi részbeni beismerő vallomása.

