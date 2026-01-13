Megrázó tragédia: saját kutyái ették meg egy férfi holttestét Mélykúton

Tragikus körülmények között találtak rá egy egyedül élő, ötven év körüli férfi holttestére Mélykúton. A rendőrséget a szomszédok értesítették, miután napok óta nem látták a férfit, és aggódni kezdtek érte. Amikor a hatóságok bejutottak az ingatlanba, borzalmas látvány fogadta őket: az elhunyt csontjait saját kutyái a felismerhetetlenségig szétrágták.

A férfi legalább egy hete halott lehetett, halálának okát egyelőre nem sikerült megállapítani. A rendőrség január 12-én órákon át helyszínelt a házban és annak környékén – írja az Index a A Bács-Kiskun vármegyei hírportál értesüléseire hivatkozva.

A helyiek elmondása alapján a férfi visszahúzódó életet élt, és az ingatlanban hosszabb ideje nem volt áram. A portál beszámolója szerint korábban legalább húsz kutya tartózkodott a telken.

Az állatokat a Kelebiai Kutyamentő Alapítvány munkatársai gyűjtötték össze, majd karanténba helyezték őket. Tájékoztatásuk szerint öt kutyát az udvaron fogtak be, kettőt a házban találtak meg, egy további állatot pedig az épületben már elpusztulva fedeztek fel.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)