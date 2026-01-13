Epilepsziarohama miatt balesetet okozó férfit ítéltek el Nagykanizsán

Pénzbüntetésre ítélte a Zalaegerszegi Törvényszék azt a nagykanizsai férfit, aki annak ellenére, hogy a vezetéstől egészségügyi ok miatt eltiltották, autóba ült, majd epilepsziarohamot kapott, és ezzel súlyos balesetet okozott – tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője kedden az MTI-t.

Bartalné Mentes Judit közölte:

a vádlottnál gyermekkorában diagnosztizáltak epilepsziát, 2023 júniusában pedig orvosi vélemény alapján gépjárművezetésre alkalmatlannak minősítették. A férfi ennek ellenére februárban érvényes vezetői engedély nélkül, esős időjárásban, de gyér forgalmi viszonyok mellett utast is szállítva vezette édesanyja autóját Nagykanizsán.

Az út során epilepsziás rohamot kapott, emiatt elvesztette uralmát a jármű felett, amely nekiütközött az előtte szabályosan haladó autónak, majd áttért a szemközti sávba, az úttestről letérve pedig egy fának ütközött, azután visszagurult az útra. A vádlott könnyű, míg utasa nyolc napon túl gyógyuló, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett.

A Nagykanizsai Járásbíróság jogerős büntetővégzésben közúti baleset okozásának vétségében mondta ki bűnösnek a férfit. Kötelezte 390 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére, továbbá két és fél évre eltiltotta a közúti járművezetéstől.

