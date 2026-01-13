A Készenléti Rendőrség fogott el egy norvég kábítószer-kereskedőt

A rendőrség közleménye szerint a jordániai születésű norvég állampolgárt kábítószer-kereskedelemért kiszabott nyolcévi szabadságvesztés letöltése miatt keresték a hazájában.
A férfit 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben ítélték börtönbüntetésre, azonban az ítélet kihirdetését követően külföldre szökött.
A norvég hatóságok nemzetközi körözést is kiadtak ellene; december végén derült ki, hogy Magyarországon tartózkodhat.
„Az Oslói Rendőrség Szervezett és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya, valamint a KR NNI Célkörözési Osztálya közreműködésével az elítéltet január 7-én Budapesten fogták el”
– írta a Police.hu. Jelenleg Magyarországon őrzik, és Norvégiában a kiadatására várnak, hogy megkezdje kiszabott büntetésének letöltését – áll a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu)