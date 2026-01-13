A Készenléti Rendőrség fogott el egy norvég kábítószer-kereskedőt

Elfogtak egy 28 éves norvég dílert a fővárosban – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a Police.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a férfit 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben ítélték börtönbüntetésre, azonban az ítélet kihirdetését követően külföldre szökött.

A rendőrség közleménye szerint a jordániai születésű norvég állampolgárt kábítószer-kereskedelemért kiszabott nyolcévi szabadságvesztés letöltése miatt keresték a hazájában. A férfit 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben ítélték börtönbüntetésre, azonban az ítélet kihirdetését követően külföldre szökött. A norvég hatóságok nemzetközi körözést is kiadtak ellene; december végén derült ki, hogy Magyarországon tartózkodhat. „Az Oslói Rendőrség Szervezett és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya, valamint a KR NNI Célkörözési Osztálya közreműködésével az elítéltet január 7-én Budapesten fogták el" – írta a Police.hu. Jelenleg Magyarországon őrzik, és Norvégiában a kiadatására várnak, hogy megkezdje kiszabott büntetésének letöltését – áll a közleményben.