Tíz tonna sóba rejtett kokaint foglalt le a spanyol rendőrség minden idők legnagyobb nyílt tengeri drogfogásán

Sószállítmányba rejtett, összesen mintegy tíztonnányi kokaint foglaltak le a spanyol hatóságok egy kereskedelmi hajón, az Atlanti-óceánon – jelentette be a rendőrség hétfőn, közleményben számolva be az eddigi legnagyobb, nyílt tengeri drogfogásukról.

A hivatalos tájékoztatás szerint a Brazíliából Európa felé tartó teherhajón a különleges műveleti csoport egysége 294 bálában elosztva találta meg az illegális rakományt. Emellett lőfegyverre is bukkantak, amelyet a készlet védelmének érdekében tartottak a hajón.

A legénység mind a 13 tagját letartóztatták.

A járművet a parti őrség közreműködésével a Kanári-szigetek partjaihoz vontatták, mivel kifogyott az üzemanyagból. A lefoglalt kábítószer „egy meg nem nevezett nemzetközi bűnszervezethez köthető”.

A műveletben részt vett az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatala (DEA), az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynöksége (NCA), a brazil szövetségi rendőrség és a spanyol Nemzeti Terrorelhárítási Koordinációs Központ (CITCO) is.

A végrehajtott akció határozott csapást jelent a tengeri kokainkereskedelemmel foglalkozó nemzetközi bűnözői hálózatokra, bizonyítva a nemzetközi rendőrségi együttműködés hatékonyságát a globális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben – fogalmazott közleményében a spanyol rendőrség.

Felidézte: az eddigi legnagyobb, nyílt tengeri spanyol drogfogásra 1999-ben került sor, amikor 7500 kilogramm kokainra bukkantak a Tammsaare nevű hajó orrába rejtve.

Kiemelt kép: MTI/EPA/EFE/Ramon De La Rocha