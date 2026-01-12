Igazi nagypályás kábítószer-kereskedőt fogtak el a nyíregyházi rendőrök

Múlt csütörtökön Nyíregyházán fogtak el és vettek őrizetbe a rendőrök egy – mint fogalmaztak – nagypályás dílert. A Delta program keretében végrehajtott akcióban több mint 12 millió forint feketepiaci értékű kábítószert vontak ki a forgalomból és közel 13 ezer adag drog feketepiaci forgalomba kerülését akadályozták meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon, illetve a rendőrség Facebook-oldalán számolt be arról az összehangolt akcióról, amelynek során múlt csütörtökön Nyíregyházán elfogtak egy helyi kábítószer-kereskedőt, éppen akkor, amikor a megvásárolt kábítószert szállította azért, hogy azt továbbértékesítse.

A tájékoztatás szerint

a rendőrök a férfi által bérelt autóban bruttó 2435 gramm droggyanús, zöld növényi származékot és több mint két és fél millió forintot foglaltak le.

Komoly mennyiségű kábítószert foglaltak le a nyíregyházi rendőrök a bűnöző férfitól (Fotó: Police.hu)

A nyomozók kutatást tartottak a férfi lakásán is, ahol különböző kiszerelésekben összesen 125,3 gramm fehér, kábítószergyanús anyagot – a gyorsteszt alapján kokaint –, valamint digitális mérleget és az árusításhoz használt eszközöket foglaltak le. Több fogyasztót is elfogtak, akik ellen szintén eljárás indult.

Az elfogott bűnözőt előállították a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A Delta program keretében végrehajtott rendőri akcióban több mint 12 millió forint feketepiaci értékű kábítószert vontak ki a forgalomból és közel 13 ezer adag drog piaci forgalomba kerülését akadályozták meg. A sikeres akcióban a Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat és a Jonatán Közterületi Támogató Alosztály munkatársai vettek részt – áll a rendőrség honlapján és a Facebookon is elérhető közleményben.

Kiemelt kép: Bilincsben, rendőrségi őrizetben a nyíregyházi kábítószer-kereskedő (Fotó: Police.hu)