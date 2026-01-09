Emberség a rendkívüli hidegben: zalai rendőrök segítettek egy kihűlés veszélyében lévő idős férfin

Ez történ ez Zala vármegyei idő férfival is, aki egy Facebook-csoportban kért segítséget, mivel nem volt tűzifája, és már napok óta fűtés nélkül élt. A bejegyzés a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz is eljutott, a zalaegerszegi rendőrök pedig a jelzést követően azonnal felkeresték a férfit, hogy ellenőrizzék a körülményeit.

A helyszínen kiderült, hogy a 61 éves férfi több napja nem tudott befűteni, és a kihűlés közvetlen veszélye fenyegette.

A rendőrök azonnal intézkedtek:

Illés Ádám rendőr törzsőrmester szolgálaton kívül hazament, majd saját, felhasított tűzifáját a szolgálati gépkocsi csomagtartójába pakolta.

Kollégáival együtt a fát bevitték a férfi házába, és be is fűtöttek, ezzel megszüntetve az életveszélyes helyzetet.

A rendőrség az eset kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendkívüli hidegben kiemelten fontos az odafigyelés. Kérik, hogy senkit ne hagyjunk segítség nélkül, különösen akkor, ha valaki hosszabb ideje nem ad életjelet magáról, feltételezhetően nem fűti az otthonát, nem tud kapcsolatba lépni hozzátartozóival, vagy közterületen segítségre szoruló személyt látunk.