Fizetés nélkül tankolt valaki közel 150 liter dízelt valaki a Mol-kúton, a rendőrség keresi az elkövetőt

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az általuk közzétett képen látható autó, valamint a közel 150 liter dízelt ellopó sofőr azonosításához.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 2025. december 23-án, 20 óra 03 perc és 20 óra 10 perc között az elkövető a „Csatári Torok” Mol üzemanyagtöltő állomáson 147,62 liter dízel üzemanyagot tankolt egy KFB-441 forgalmi rendszámú, jobb kormányos, Land Rover típusú személygépkocsiba, majd a tankolást követően fizetés nélkül elhajtott Mosonmagyaróvár irányába – írja a Police.hu.

A bűncselekmény elkövetése során használt hatósági jelzést nem a terepjáróhoz adták ki, azt korábban egy Pécsen parkoló, más típusú gépkocsiról lopták el.

Kép forrása: Police.hu

A rendőrség kéri mindazok jelentkezését, akik a történteket látták, vagy bármilyen érdemi információval rendelkeznek a járművel, illetve annak vezetőjével kapcsolatban.

Bejelentést lehet tenni személyesen a Szekszárdi Rendőrkapitányságon vagy bármely rendőri szervnél, telefonon a 74/501-106-os számon, továbbá névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, valamint a 112-es központi segélyhívó számon is.

