Kéményből mentettek ki egy kismacskát a tűzoltók Debrecenben

Napokon át tartó nyávogás vezetett el egy használaton kívüli kéménybe szorult, néhány hetes kismacskához Debrecenben. Az állatot végül a tűzoltók mentették ki.

Szokatlan, napok óta hallatszó nyávogásra figyeltek fel egy debreceni bolt dolgozói, akik azonnal értesítették a tűzoltókat – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán. A helyszínre érkező egység gyorsan azonosította a hang forrását: egy apró, alig néhány hetes kismacska rekedt egy használaton kívüli, régi kéményben.

A tűzoltók a kéményt megbontva jutottak el az átfázott, kimerült állathoz. A cicát Csecsődi Dávid tűzoltó őrmester emelte ki a törmelék közül, majd a debreceni tűzoltólaktanyába vitte.

A szolgálat leadását követően a kismacska vele együtt hazament.

Az állat új gazdájától a találó Pernye nevet kapta. A kiscica biztonságban van, szerető család és két befogadott macskatárs gondoskodik róla.

Kiemelt kép forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook