Rendkívüli: a rendőrség szerint elképzelhető, hogy Dudás Miklóst meggyilkolták, fordulat állt be az eljárásban

A police.hu oldalán kedd este közölték: halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomozást rendeltek a hétfőn elhunyt olimpikon kajakozó, Dudás Miklós ügyében, miután a boncolás alatt ismeretlen eredetű sérüléseket találtak a holttesten.

„A soron kívül elvégzett hatósági boncolás alapján nyomozás indult az ismert sportoló halála ügyében” – írták a police.hu-n megjelent közleményben, amelyben a körülmények ismertetésével utaltak arra is, hogy Dudás Miklós haláláról van szó.

A közlemény elején emlékeztettek arra, hogy a halálesettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság eredetileg szakértők bevonásával indított közigazgatási hatósági eljárást (mivel az elsődleges információk, a helyszíni szemle alapján még nem merült fel az idegenkezűség gyanúja).

Azóta viszont változott a helyzet, ugyanis – mint írták –:

„A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható.”

„A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit” – fogalmaztak.

Korábbi hírek szerint egy zárszakértő segítségével talált rá két hozzátartozó a holttestre – egyikük a felesége volt

Előzőleg a Bors számolt be arról, hogy két asszony talált rá az egykori olimpikon holttestére.Úgy értesültek, hogy a rendőrséget az egyik hozzátartozó értesítette. Ezt követően Dudás Miklós lakását egy zárszakértő nyitotta fel, így találtak rá a sportoló holttestére.

Dudás Miklós szomszédja utóbb a Blikknek nyilatkozva megerősítette, hogy az elhunyt egykori világbajnok kajakozóra felesége, Szigligeti Ivett talált rá, aki sokkos állapotba került az eseményektől.

Világbajnoki címeket szerzett kajakosként

Mint az MTI korábban emlékeztetett, Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket,

a felnőttek között pedig 2014-ben Moszkvában a 4×200 méteres váltó tagjaként – Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként – lett vb-aranyérmes.

Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es londoni olimpián K-1200 méteren a hatodik helyen végzett.

A 2015-ös Európa Játékokon K-1200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.

Kiemelt kép: Dudás Miklós mutatja aranyérmét, amelyet a bakui I. Európa Játékok férfi kajak egyes 200 méteres versenyének döntõjében nyert a Bakutól mintegy 300 km-re, nyugatra fekvõ Mingachevirben 2015. június 16-án. (MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko)