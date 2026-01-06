Holtan találtak egy fiatal nőt egy angyalföldi lakásban, hajtóvadászatot indítottak a rendőrök a gyilkos után

Egy 29 éves nő holttestét találták meg a rendőrök egy XIII. kerületi lakásban kedden, az ügyben emberölés gyanúja miatt rendeltek el nyomozást – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Azt írták: a XIII. kerületi lakásban élő nőt az ismerősei két napja nem érték el, ezért kedden délután bejelentést tettek a rendőrségen.

Az angyalföldi lakás bejárati ajtaját a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök holtan találták az ingatlan lakóját.

A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a rendőrség emberölés gyanújával nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen – tették hozzá.

Az elkövető felkutatására hajtóvadászat indult – áll a közleményben.

Kedden előzőleg egy másik gyilkossági ügy miatt is történt már egy letartóztatás a fővárosban.

Kiemelt kép forrása: police.hu.