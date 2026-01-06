Harminc év börtönt kapott Hollandiában a lánya ellen „becsületgyilkosságot” elkövető szír apa, de kétséges, hogy letölti-e a büntetést

Harminc év börtönbüntetésre ítélt egy holland bíróság egy szír apát, aki úgynevezett „becsületgyilkosságot” követett el 18 éves lánya ellen – tájékozatott az ítélet alapján a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál kedden. A fiatal lányt 18 méter hosszú ragasztószalaggal kötözték meg, és a száját is betömték, mielőtt egy sekély medencébe dobva megfojtották. A gyilkosságban bűnrészes volt a férfi két fia is, akiket szintén elítéltek, ám kétséges, hogy apjuk letölti-e büntetését, mivel nincs kiadatási egyezmény Szíria és Hollandia között.

A beszámoló szerint a szír Hálid an-Nadzsart távollétében ítélte el a hollandiai Lelystad bírósága két fiával, a 25 éves Muhanaddal és a 23 éves Mohameddel együtt. A fivérek mindketten 20-20 év börtönbüntetést kaptak, mert bűnrészesek voltak nővérük, Ryan 2024. májusi meggyilkolásában.

A bíróság tájékoztatása szerint

a fiatal lányt 18 méter hosszú ragasztószalaggal kötözték meg, és a száját is betömték, mielőtt egy sekély medencébe dobva megfojtották a hollandiai Oostvaardersplassen természetvédelmi területén. A tettesek kilétére az apának a ragasztószalagon maradt DNS-nyomai vezettek. A bizonyítékok arra utaltak, hogy a lány még életben volt, amikor a vízbe dobták.

Az 53 éves Hálid ezután Észak-Szíriába menekült, ahol újranősült, majd később levelet írt a De Telegraaf című újságnak, amelyben beismerte lánya meggyilkolását – tájékoztattak.

A bíróság szerint a lányt a család férfi tagjai azért ölték meg, mert a frízföldi Jouréban élve elutasította szigorú iszlám neveltetésének „értékeit”. Ryant 2022 óta számos alkalommal vették gondozásba különböző intézményekben megfélemlítés miatt, ahol többször is azt vallotta, hogy apja és testvérei fenyegették és bántalmazták. A lányt a család egésze tehernek tekintette, amelytől – mint mondták – meg kell szabadulni – hangsúlyozta az ügyészség.

A két testvér tagadta, hogy közük lett volna nővérük halálához. Apjukat pedig pszichopatának és szörnyetegnek nevezték. A bíróság azonban megállapította, hogy részt vettek a gyilkosság előkészítésében és elhallgatásában, fényképeket és videókat töröltek Ryan telefonjáról, és arra kérték a többi családtagot, hogy semmisítsék meg a csevegési előzményeket.

A bíróság megállapította azt is, hogy a fivérek a gyilkosság előtt Ryan megölésének különböző módjait egyeztették apjukkal, beleértve Mohamed javaslatát is egy mérgező növény használatára. „A bizonyítékok megsemmisítése volt az egyetlen aggodalmuk”

– áll a bíróság ítéletében.

A hírportál szerint kétséges, hogy Hálid an-Nadzsar letölti-e büntetését, mivel nincs kiadatási egyezmény Szíria és Hollandia között, és valószínűleg nem fog önként visszatérni az országba.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ali Abbasz)