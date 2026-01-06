Gyilkosság miatt letartóztattak egy férfit Budapesten

Tájékoztatásuk szerint novemberben egy kőbányai lakásban holtan találták az ott lakó férfit.
Az eljárás során beszerzett adatok idegenkezűségre utaltak, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.
A budapesti nyomozók pénteken fogták el Tarnaörsön a gyilkossággal gyanúsított férfit, akinek a letartóztatását a bíróság elrendelte. A férfi nem tett vallomást – számolt be róla a rendőrség.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)