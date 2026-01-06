Műsorújság
Gyilkosság miatt letartóztattak egy férfit Budapesten

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.06. 15:25

Szerző: hirado.hu
Letartóztattak egy 31 éves férfit, akit ismerőse megölésével gyanúsítanak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a Police.hu oldalon.

Tájékoztatásuk szerint novemberben egy kőbányai lakásban holtan találták az ott lakó férfit.

Az eljárás során beszerzett adatok idegenkezűségre utaltak, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A budapesti nyomozók pénteken fogták el Tarnaörsön a gyilkossággal gyanúsított férfit, akinek a letartóztatását a bíróság elrendelte. A férfi nem tett vallomást – számolt be róla a rendőrség.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

