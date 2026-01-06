Egy letartóztatott fiatalkorú támadt rá a nevelő tanárnőre a debreceni javítóintézetben

Közleményükben azt írták, az ügyészség haladéktalanul intézkedik, hogy másik vármegyében lévő javítóintézetbe helyezzék át az elkövetőt.
A tájékoztatás szerint a fiatalkorú fiút Békés vármegyében elkövetett vagyon elleni erőszakos bűncselekmény miatt 2025 októberében tartóztatták le, és a debreceni javítóintézetben tartották fogva.
A rendelkezésre álló adatok szerint 2026. január 2-án a javítóintézetben a sértett nevelő tanárnő a letartóztatottak csoportjában dogozott. A délutáni csendespihenő alatt a sértett tanárnő a nevelői helyiségben tartózkodott, ahová a 15 éves fiú bement és közölte a sértettel, hogy az egyik társa zavarja a pihenőt.
A tanárnő zajt hallott, ezért ki akart menni a helyiségből, azonban ezt a fiatal megakadályozta, hátulról megfogta a nyakát és fojtogatni kezdte. A sértett riasztóval értesítette a rendészeket, akik közül az egyik gyorsan odaérkezett, így a fiatalkorú visszaszaladt a csoportszobába.
A sértettnek a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülése keletkezett.
A javítóintézetben nevelő tanárként foglalkoztatott dolgozó közfeladatot ellátó személynek minősül, így fokozott büntetőjogi védelemben részesül
– jelezte a főügyészség.
Közölték azt is hogy a fiú ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt a debreceni rendőrkapitányságon indult büntetőeljárás. Az alapügyben a nyomozást irányító Gyulai Járási Ügyészség haladéktalanul intézkedik annak érekében, hogy a fiatalkorút másik vármegyében működő javítóintézetbe helyezzék át – ismertették.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Cseke Csilla)