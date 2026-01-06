Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Árokba csúszott és oldalára dőlt egy busz Vácdukán, többen megsérültek – FOTÓK

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.06. 15:01

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Többen megsérültek, amikor árokba csúszott és oldalára dőlt egy menetrend szerinti busz Vácdukán, a Kossuth Lajos úton, a rendezvényközpont közelében kedden.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a felborult buszhoz a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, és egy úgynevezett dugólétra segítségével, amelyet a szélvédőn keresztül eresztettek a jármű belsejébe, sikeresen kimentették az ott tartózkodó nyolc embert.

Hozzátette, hogy hat embert a saját lábán sikerült a buszból kimenteni, kettőt pedig hordágyon, hozzájuk mentő is érkezett. A 0627.hu Facebook-oldalon oldalon megosztott fényképek szerint a Vác és Vácduka között menetrend szerint közlekedő autóbusz csúszott árokba.

Kapcsolódó tartalom

 

autóbuszbaleset Vác

Ajánljuk még

 