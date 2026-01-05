Letartóztatták Szatmárcsekén a fiatalt, aki álmában gyilkolt meg egy mozgáskorlátozott nőt újévkor

Letartóztatták azt a fiatalt, aki a megalapozott gyanú szerint újévkor meggyilkolt egy alvó embert annak házában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szatmárcsekén – közölte a Nyíregyházi Törvényszék hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója újév első hétvégéjén harminc napra rendelte el a fiatal letartóztatását, aki január elsejére virradóan Szatmárcsekén kioltotta egy ember életét.

A megalapozott gyanú szerint a tizenhét éves gyanúsított december 31-én este egy ismerősétől kábítószert, „kristályt” vásárolt, amelyet elfogyasztott. Ezt követően több üveg sört és feleseket is ivott rá.

Hajnali egy óra körül bement egy helyi lakos házába, az alvó sértettet megfojtotta, majd az ágyneműjét meggyújtotta.

A 69 éves sértett mozgáskorlátozott volt, egyik oldala béna, emiatt a tolószékét sem volt képes önállóan hajtani. A gyanúsított támadása ellen esélye sem lett volna védekezni. A lakásban keletkezett tüzet a szomszédok észlelték, ők hívtak segítséget az oltáshoz – írták.

„Bár a fiatalkorú gyanúsított a rendőrségen beismerő vallomást tett, az alapos gyanú tárgyát képező bűncselekmény, az emberölés minősített esete – a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette – kiemelkedő tárgyi súlyú cselekmény, ezért a bíróság a szökés, elrejtőzés veszélyére tekintettel rendelte el a letartóztatását, amelyet a Debreceni Javítóintézetben kell végrehajtani” – közölte a törvényszék.

A végzés nem végleges, a törvényes képviselő nem volt jelen az ülésen, így jogorvoslati nyilatkozatot nem tudott tenni – áll a közleményben.

